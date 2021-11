Rondoniense é executado com mais de 10 tiros em Santa Cruz, na Bolívia

Um homem de nacionalidade brasileira identificando pelo nome Jamison Ferreira do Nascimento, natural de Rondônia (RO), foi morto com mais de 10 tiros no bairro Puerto Quijarro, localizado na cidade de Santa Cruz (Bolívia), na noite deste sábado, dia 29 de outubro.

Segundo foi informado pela imprensa local, dois indivíduos estavam em uma moto quando se aproximaram do homem e efetuaram os disparos. Segundo moradores locais que viram a ação dos assassinos, tudo foi muito rápido e após o crime, fugiram tomando rumo ignorado.

O homem estava sentado em frente a sua casa quando os bandidos apareceram e efetuaram os disparos sem dar chance de defesa. A Vítima estava a pouco tempo na cidade, pra onde havia se mudado com sua família.

As autoridades policiais estão trabalhando com hipótese de acerto de contas entre grupos rivais que estão disputando o território envolvendo o tráfico de drogas na cidade. Também tem suspeitas de que os assassinos sejam brasileiros.

O caso está sendo investigados pelas polícias pela fronteira.