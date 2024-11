Rio Branco terá internet gratuita em espaços púbicos – projeto piloto será na Praça da Revolução

A história do Taekwondo no Acre começa com a chegada do faixa preta José Carlos Gomes Guimarães (Mestre Juca) em 1989. Desde então o taekwondo acabou virando uma moda nas rodas de conversas entre os adolescentes dos anos 90 no Acre chegando a milhares de praticantes.

No entanto, estudos revelam que o taekwondo nos seus primeiros tempos no Estado, sempre teve o maior número de praticantes pessoas do sexo masculino. Já na atualidade os números começam a mudar considerando os excelentes trabalhos realizados pela Feteac e os esforços dos mestres federados que propagam constantemente os benefícios causados pelo taekwondo na vida das mulheres proporcionando a autonomia feminina e o empoderamento através de sua prática.

O atual presidente da Federação de Taekwondo do Acre (Feteac) o mestre Tiago Marques se pronunciou sobre esse avanço no taekwondo acreano.

“Hoje, sabemos o quanto valeu a pena estes esforços ao longo dos anos, tanto das gerações passadas que contribuíram com o avanço do taekwondo no Acre como da geração atual onde toda a nossa equipe se dedicou com afinco até os dias de hoje dando frutos de qualidade. Hoje por exemplo é um dia histórico para o taekwondo acreano porque duas faixas pretas terceiros Dans acabaram de fazerem história no taekwondo acreano, trata-se das professoras Aldeniza dos Santos Fernandes e Yasmim da Costa da Luz de apenas 24 anos que acabaram de receber suas graduações de Mestras em taekwondo, entrando para a história desta arte marcial por ser as primeiras mulheres acreanas a se formarem mestras nesse esporte olímpico. Isso é fruto de um trabalho coletivo através da Feteac e de todas as associações federadas”, comentou emocionado o presidente Tiago Marques.

O exame das mestras aconteceu hoje (23) de novembro, às 9 horas, na quadra da AABB e as atletas foram avaliadas pelo grão-mestre 7º Dan Rivanaldo Freitas atual Presidente da CBTKD e ainda contou com a presença do primeiro Presidente da Feteac o mestre Itassi Camargo que também prestou exame para sexto Dan e do mestre Joscicley Braga atual vice-presidente da Feteac.

O historiador e artista plástico acreano Enilson Amorim que também é praticante desta arte marcial deixou o seguinte comentário em suas redes sociais.

“Foram muitas as mulheres que se destacaram no taekwondo acreano nos anos 90 com a chegada do Mestre José Carlos Gomes Guimarães (Mestre Juca), dentre elas podemos destacar Suzi Mattos Rodrigues, Roberta de Melo Picanço, Maria Luzinete, Yanne Freitas da Silva, Berenice Fegale e Maria Evelene, entre outras. No entanto o que aconteceu hoje, dia 23 de novembro de 2024 é um fato histórico no taekwondo acreano porque já temos em nosso Estado as duas primeiras mulheres faixas pretas que receberam suas graduações de mestrados em Taekwondo. Portanto, o povo acreano está super feliz com este fato histórico, e nós os homens, temos que aplaudir e reverenciar estas duas mulheres fortes, que agora os faixas pretas (homens) tem a devida obrigação de obedece-las e cumprimenta-las como Mestras. Viva a mulher acreana que é forte e imbatível!”, comentou Amorim.