Rio Branco FC bate o Humaitá e mostra força

O Rio Branco mostrou que tradição ainda precisa ser respeitada no futebol. Na noite desta quinta-feira,16, o Estrelão mostrou sua força e venceu o Humaitá por 1×0 na abertura do segundo turno do campeonato estadual.

O atacante Índio, estreante da noite, marcou o gol da vitória estrelada. Além da vitória o Rio Branco ainda quebrou a invencibilidade do time de Porto Acre.

Com a vitória o time do técnico Marcelo Brás conseguiu os três primeiros pontos e segue firme em busca do título da temporada. O próximo jogo será contra o Atlético, em data a ser confirmada pela Federação.