O estado do Acre receberá R$ 5,2 milhões para o investimento em ações de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher. O repasse dos recursos, anunciado pelo Governo Federal, garantirá a construção de três Casas da Mulher Brasileira e o reforço das políticas públicas para mulheres em situação de vulnerabilidade social.

Além da capital acreana, receberão uma unidade da Casa da Mulher Brasileira os municípios de Cruzeiro do Sul e Epitacolândia. O custo total das novas instalações será de R$ 4,5 milhões. Os recursos são oriundos do Ministério da Defesa.

Ainda serão investidos R$ 120 mil na compra de viaturas e R$ 250 mil na instalação de um Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher, que funcionará junto à Delegacia Regional de Rio Branco. Outros R$ 100 mil foram repassados para projeto focado no enfrentamento à violência contra a mulher indígena no campo.

Parceria

Para coibir a violência doméstica e familiar, a temática será abordada por meio de ações educativas previstas em termo de cooperação técnica firmado entre o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o governo estadual, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Universidade Federal do Acre, a Assembleia Legislativa do estado e Polícias Civil e Militar.

O acordo para a implementação dos programas Maria da Penha vai à Escola e Maria da Penha vai à Aldeia terá duração de 60 meses. Nesse período, serão promovidas atividades nas escolas públicas do estado do Acre para a divulgação, promoção e a formação acerca da Lei Maria da Penha.

As ações articuladas serão integradas às áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação. A expectativa é de que a iniciativa encoraje as mulheres a denunciar mais.

