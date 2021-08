Repórter da CNN é confrontada sobre rosto descoberto por membro do Talibã

Um combatente do Talibã abordou a equipe da CNN Internacional em Cabul, no Afeganistão. O integrante do grupo islâmico pediu para a repórter Clarissa Ward cobrir o rosto.

Ele se negou a comentar sobre o que estava carregando, quando perguntado pela jornalista. Após mais uma abordagem de um grupo armado, a equipe de reportagem decidiu deixar o local.

Ward reforçou que a situação nas redondezas do aeroporto estava caótica. Ela estava a pouco mais de 180 metros do estabelecimento quando tiros foram ouvidos. Além dos membros do Talibã, a jornalista foi abordada por afegãos que não conseguiam entrar no aeroporto. Eles alegavam terem trabalhado para o governo americano como tradutores.

Oficiais da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) relatam que 17 pessoas ficaram feridas em um pisoteamento no aeroporto de Cabul na manhã desta quarta-feira (18).

Os EUA controlam a entrada do local, enquanto os Talibãs patrulham o perímetro da região. Ward fazia uma reportagem sobre as dificuldades sobre como entrar no aeroporto quando foi abordada.

Apesar disso, a correspondente afirmou que outros pontos da capital afegã estão calmos, inclusive com lojas abertas.