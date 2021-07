Renovação de CNH deve ser feita por agendamento no Detran do Acre; veja o passo a passo

Com todas as mudanças, muitos condutores ficam confusos em como buscar serviços no Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC), especialmente a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Para ajudar, a reportagem preparou um passo a passo de como obter esse serviço.

A primeira coisa que o motorista deve saber é que não dá mais para ir direto no Detran para obter o documento renovado. É preciso fazer um agendamento prévio no site do órgão para garantir a data do seu atendimento.

Para isso, no site do Detran, a pessoa vai no campo direito superior e clica em autoatendimento, onde vai ter que preencher com seu e-mail e senha, se já tiver usuário registrado ou pode criar uma conta. Depois disso, o motorista vai escolher o serviço desejado.

No caso da renovação da CNH, após preencher todos os dados, é disponibilizado o formulário para a pessoa procurar a clínica, já indicada no documento, e fazer o exame necessário e também o boleto para o pagamento da taxa.

Se o condutor não exercer atividade remunerada e tiver CNH na categoria A; B; ou AB ele precisa fazer somente o exame de vista. Já no caso dos motoristas que possuem habilitação nas categorias C, D e E ou exercem atividade remunerada em qualquer categoria, estes devem fazer também o exame psicotécnico.

Com os formulários médicos em mãos e também o boleto, a pessoa deve agendar o atendimento no Detran para entregar a documentação e tirar a foto.

Ainda no site, a pessoa deve ir na aba “atendimentos” e clicar em “agendamento de serviços“. Nesse campo, é preciso preencher com CPF ou CNPJ; nome, e-mail e telefone.

As vagas para agendamento são abertas sempre nos dias 10 e 25 de cada mês. Se nas respectivas datas for feriado ou fim de semana, prevalece o dia subsequente.