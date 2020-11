Nesta terça-feira (10), a chuva ocorre de maneira muito rápida e pontual em boa parte da região Norte do Brasil. Atenção apenas no noroeste do Amazonas e no oeste do Acre, onde podem ocorrer acumulados elevados, com riscos de raios e rajadas de vento.

Boa parte dessas precipitações é reflexo da combinação entre o calor e a alta disponibilidade de umidade. Por outro lado, apenas no Tocantins o tempo firme continua, com risco de queda da umidade do ar no meio da tarde.

A temperatura em toda a região deve variar entre 18ºC e 36ºC. No norte do Pará e em Tocantins, a umidade relativa do ar pode ter mínima de 20%.

As informações são do Somar Meteorologia.

