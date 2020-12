Em ação de rotina, realizada na manhã do dia 22 de dezembro, equipes da Alfândega de Santos apreenderam 2.932 kg de cocaína escondidos em uma carga de exportação.

A droga estava cuidadosamente oculta em carregamento de bobinas de alumínio, destinadas ao porto de Roterdã, na Holanda.

Trata-se de apreensão histórica de cocaína no Porto de Santos. Essa foi a maior já realizada pela Receita Federal no local e a primeira a superar duas toneladas em uma só carga. Até então, a maior havia ocorrido no dia 8 de março de 2019, quando foram apreendidos 1.776 kg ocultos em uma carga de limões frescos acondicionados em caixas de papelão.

A carga desta terça-feira foi selecionada para conferência através de critérios objetivos de análise de risco, incluindo a inspeção não intrusiva por imagens de escâner. Durante a inspeção, o cão de faro da Receita Federal sinalizou positivamente para a presença de drogas.

A droga interceptada pela Alfândega foi entregue à Polícia Federal, que acompanhou a operação a partir de sua localização e prosseguirá com as investigações a partir das informações fornecidas pela Receita. O repasse de informações das operações à polícia judiciária tanto pode dar início a novas investigações, como complementar as que estão em curso.

A Receita Federal apreendeu mais de 20,5 toneladas de cocaína no Porto de Santos em 2020. Até o momento, foram 49 apreensões. Na maior parte dos casos, a droga foi encontrada dentro de contêineres que seriam enviados para a Europa. As cargas em meio as quais o entorpecente é escondido são as mais variadas possíveis. Sucata, óleo, limão, farinha, papel, tripas de carne, açúcar, café e máquinas são alguns exemplos. Além disso, este ano, a Receita Federal em Santos também encontrou cocaína oculta na estrutura de contêineres e dentro de equipamentos.

Fotos e vídeos no link abaixo:

https://drive.google.com/drive/folders/1l_mY4f4FPeaPdmyLOCTgpnwNVU8_KZq7?usp=sharing

Não há presos.

