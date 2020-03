Orientações aos contribuintes dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima.

A Receita Federal, nos estados que compõem a 2ª Região Fiscal (Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima), está atenta à situação atual e seguindo as recomendações e medidas preventivas impostas pelos órgãos competentes para reduzir o risco de proliferação do Coronavírus (Covid 19).

Diante da excepcionalidade em virtude da pandemia do Coronavírus, com finalidade de diminuir e até mesmo evitar a circulação de pessoas neste momento, a Receita Federal está disponibilizando e ampliando os canais virtuais de atendimento, com ênfase na preservação do atendimento presencial nos casos de urgência. Essas medidas são importantes para prevenção da saúde e visam à proteção dos contribuintes que procuram os serviços, bem como dos servidores e colaboradores que ali trabalham.

Sendo assim, o atendimento aos contribuintes, no âmbito da 2ª Região Fiscal, será realizado preferencialmente pelos canais eletrônicos e virtuais disponíveis:

Portal e-CAC: http://receita.economia.gov.br/interface/atendimento-virtual

Chat RFB: http://receita.economia.gov.br/contato/chat/

Fale Conosco: http://receita.economia.gov.br/contato/fale-conosco

Dossiê Digital de Atendimento: http://receita.economia.gov.br/interface/entrega-de-documentos-digitais/abrir-um-dossie-digital-de-atendimento

Caso não seja possível o acesso aos canais acima, a Receita Federal na 2ª Região Fiscal está disponibilizando e-mails corporativos para que os contribuintes tenham mais um canal de atendimento à disposição. Por esse canal, os contribuintes poderão solicitar, nesse período de pandemia do Covid 19, os atendimentos de urgência e os serviços não disponíveis nos demais canais virtuais.

Conheça os principais serviços da Receita Federal na Internet:

CPF – CADASTROS DE PESSOAS FÍSICAS

Alterar Cadastro no CPF

• Consultar Informações Cadastrais no CPF

• Emitir CPF

• Inscrever no CPF

• Regularizar Cadastro no CPF

CERTIDÃO E SITUAÇÃO FISCAL

Consultar Pendências e Emitir Relatório da Situação Fiscal

• Emitir Certidão de Regularidade Fiscal – Imóvel Rural

• Emitir Certidão de Regularidade Fiscal – Pessoa Física

DECLARAÇÕES E DEMONSTRATIVOS (especialmente DIRPF)

Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)

• DIRPF – Retificar Declaração IRPF Online

• Restituição do IRPF – Consultar

• Alteração de Dados Bancários p/ Restituição e Ressarcimento (no e-CAC)

• DIRPF – Obter número de RECIBO da declaração

• Consultar Rendimentos Informados por Fontes Pagadoras (DIRF)

• Malha Fiscal IRPF – Responder Intimação ou Notificação

• Malha Fiscal IRPF – Solicitar Antecipação de Análise

PAGAMENTOS E PARCELAMENTOS

Emitir Darf

• Emitir Darf – IRPF Quotas

• Emitir GPS

• Parcelamento Simplificado Não Previdenciário – Solicitar

• Parcelamento Simplificado Previdenciário – Solicitar

SIMPLES NACIONAL

Emitir DAS – Microempreendedor Individual

• Parcelamento – Microempreendedor Individual – AcessarTodas as orientações relativas a esses canais e quais serviços podem ser realizados por eles estão disponíveis no site da Receita Federal (www.rfb.gov.br).

Atenciosamente,

Seção de Comunicação Institucional

Superintendência da Receita Federal na 2ª Região Fiscal

(91) 3223 5480/99378 0557 | [email protected]

