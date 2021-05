“Quero gastar o resto da minha vida ajudando o Acre”, diz deputada campeã de emendas para a Saúde

Evandro Cordeiro

A deputada federal Vanda Milani (SD) mudou de ideia depois de andar falando em desistir da política, em 2020. Disse à família e para apoiadores que vai, na verdade, é viver intensamente para o Acre pelo resto de sua vida. “Já tenho 70 anos, daqui para a frente vou investir toda a força e influência que tiver para ajudar o Acre, que tanto deu a mim e à minha família”, disse a ex-delegada de Polícia, e procuradora de Justiça aposentada, que virou deputada federal super interessada em fazer um voo ainda maior: disputar o Senado em 2022.

A prova segundo a qual Vanda Milani decidiu investir 100% na política é uma notícia que vem da Amac, a Associação dos Municípios do Acre. Segundo dados da instituição, criada para cuidar de projetos e captação de recursos para as prefeituras, Milani é a campeã de investimentos no Acre, principalmente na área da Saúde. São R$ 7,6 milhões em emendas, além de um volume considerável de dinheiro extra. Só para a prefeitura da capital foram destinados R$ 4 milhões, verba para o prefeito Tião Bocalom (Progressistas) investir no combate à pandemia do coronavírus.

As emendas parlamentares são um direito de todo deputado. A questão é como viabilizar sua liberação em Brasília. Aí é que entra a entrega, o desejo de ver seu Estado beneficiado. Ela conseguiu levantar toda verba à sua disposição e ainda foi além. Vanda, por exemplo, viabilizou a liberação de uma grana extra para ajudar o governador, Gladson Cameli, no combate à Covid. Caso ele ache um laboratório que venda vacina para o Estado, só em emendas da deputada, Cameli dispõe de R$ 1 milhão.

Com suas atividades em Brasília lhe dando visibilidade, e o título de campeã em emendas para a saúde, a deputada Vanda anda juntando sua vontade com o incentivo da família e dos amigos para investir em uma jornada maior em 2022: ela disse ao Acrenews que vai disputar o Senado, exceto por algum acontecimento extraordinário. “Estou com o nome colocado porque já vejo que não sou apenas candidata de mim mesma, mas de toda uma engrenagem na qual nós entramos pela força do nosso trabalho”, diz ela, reconhecida no Palácio Rio Branco como uma parceira de primeira qualidade do atual governo. Entre outras, Vanda é a “madrinha” da maior obra prevista para o segundo distrito de Rio Branco, a orla do rio Acre. As emendas são da alçada de seu gabinete.

QUEM É VANDA MILANI

Nascida na cidade de Cedral (SP), Vanda Denir Milani Nogueira é casada com o agropecuarista Sylas Pascoal Nogueira. Mãe de 3 filhos – os médicos Paulo Sylas, Pedro Samuel e Geraldo Israel – iniciou sua vida pública como 3° sargento-feminino da PM paulista. Acreana de coração, vive no Estado desde 1975, onde foi professora da Secretária de Educação e Cultura, assessora jurídica da Câmara Municipal em Senador Guiomard, delegada de Polícia, corregedora e diretora-geral da Secretaria de Segurança Pública do Acre. Foi ainda assessora jurídica do Banco do Estado do Acre (Banacre).

Ingressou no Ministério Público do Acre no ano de 1985, iniciando carreira como promotora pública com atuação no interior e na capital (Rio Branco). No Ministério Público acreano ocupou todos os cargos administrativos da Instituição, dentre eles o de presidente da associação de classe. Elevada ao cargo de procuradora de Justiça, em 1994, foi corregedora e sub-procuradora Geral. Em seguida, foi eleita pela classe Procuradora Geral de Justiça.

Afastou-se de suas funções ministeriais em virtude de sua eleição e posse ao cargo de deputada federal, representante do Estado do Acre na Câmara Federal.