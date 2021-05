Cobrador de ônibus é preso com cerca de 3 quilos de cocaína

Com AcreNews

Uma ação de policiais do Grupamento Especializado em Fronteiras, o GEFRON, resultou na apreensão de 3 quilos de cocaína. A operação, comandada pelo Delegado Rêmullo Diniz ocorreu na manhã desta segunda-feira, 17.

A droga estava dentro de um ônibus que vinha do município de Brasileia. O entorpecente foi encontrado na bolsa do cobrador. O acusado assumiu ser o proprietário da droga e foi preso em flagrante. Na sequência, o ônibus foi levado ao Batalhão de Operações Especiais.

No local, cães policiais fizeram buscas no coletivo e nas bagagens na tentativa de encontrar mais drogas. “O GEFRON está intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas e durante as buscas neste coletivo encontramos essa cocaína”, disse o Delegado Rêmullo Diniz, coordenador do GEFRON.

O cobrador de ônibus, identificado por Wesley, foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes.