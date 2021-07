Queiroga vacina ministros e cotado para STF em Brasília

Da CNN, em São Paulo

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, vacinou três ministros contra a Covid-19 na manhã desta segunda-feira (5), no Hospital do Guará, administrado pelo governo do Distrito Federal.

Os ministros da Infraestrutura, Tarcísio Gomes; André Mendonça, advogado-geral da União e cotado para assumir uma vaga no STF (Supremo Tribunal Federal); e Jorge de Oliveira, do TCU (Tribunal de Contas da União) foram imunizados por Queiroga, que é médico cardiologista.

“O objetivo de estar aqui hoje com nossos ministros é mais uma vez reforçar a importância da campanha de vacinação contra a Covid-19 e, também, a da contra a gripe, que está acontecendo de maneira simultânea”, disse o ministro da Saúde.

Queiroga citou que o avanço da imunização no país impacta na queda da média móvel de óbitos e redução de internação hospitalar por pacientes da Covid-19.

“O Brasil já contratou mais de 630 milhões de doses de vacinas. Nós já atingimos mais de 45% da nossa população vacinável, aqueles acima dos 18 anos, com a primeira dose de vacina e os resultados já estão aí”, afirmou.

O ministro ainda disse que antevê um “cenário epidemiológico mais favorável” e, por isso, traça estratégias de enfrentamento a outros “problemas sanitários”.

“Como a síndrome pós-Covid e o enfretamento a doenças prevalentes, como as cardiovasculares, oncológicas, além de pacientes que necessitam de tratamento cirúrgico que estão represados. Temos desafio muito grande pela frente, mas estamos confiante,” disse Queiroga.