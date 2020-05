Ouça áudio:

No domingo (24), o Brasil alcançou o número de 149.911 pessoas curadas do novo coronavírus. Isso significa que 41,3% das pessoas que foram infectadas pelo vírus conseguiram se recuperar. Em um dia, 7.324 pessoas se curaram da doença. 190.634 pacientes continuam em observação com acompanhamento médico.

Até a última atualização dos dados, o Brasil já acumulava 363.211 casos e 22.666 mortes – 6,2% dos casos acabam em óbito.

De acordo com Ministério da Saúde, as ações de combate ao coronavírus são monitoradas e avaliadas diariamente, seguindo parâmetros e necessidades de cada estado ou município. A pasta destaca que, além de recursos financeiros, são realizados investimentos constantes na aquisição de insumos, respiradores, testes de diagnóstico, remédios e equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde, além da habilitação de leitos de UTI exclusivos para os pacientes graves ou gravíssimos do coronavírus.