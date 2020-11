“O povo do Acre é conservador, é liberal, é de direita, portanto apoiamos a candidatura do Bocalom por uma questão ideológica, porque entendemos que atua no mesmo campo que o PSL, tanto que já concorreu à Câmara Federal pelo PSL. Nós não nos aliamos com esquerda de nenhuma maneira e a outra candidata pertence a um partido de esquerda, que é o PSB, então com a esquerda, para nós, não tem conversa. A expectativa é de uma vitória esmagadora, assim como foi no primeiro turno”, disse o presidente do PSL no Acre, Pedro Valério.