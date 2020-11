As imagens mostram o homem armado entrando no estabelecimento e ameaçando a atendente e um cliente.

Câmeras de segurança capturaram um assalto nesta segunda-feira (16), em uma lan house do município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

As imagens mostram o homem armado entrando no estabelecimento e ameaçando a atendente e um cliente.

No momento em que o consumidor se prepara para pagar o produto, o criminoso ordena que a funcionária entregue todo o dinheiro. As duas vítimas ficam imóveis. Em seguida, o assaltante sai do local e foge.

A polícia ainda foi acionada e conseguiu, durante as buscas pela região, apreender a motocicleta que teria sido usada pelos criminosos.

CONFIRA O VÍDEO:

Comentários