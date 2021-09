Provas objetiva e discursiva do Revalida serão aplicadas no próximo domingo (5)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) realizará, neste domingo, 5 de setembro, a aplicação da primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2021.

Além de Rio Branco, o exame será aplicado em sete capitais brasileiras: Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Salvador (BA) e São Paulo (SP). Os participantes farão duas provas: uma objetiva e outra discursiva, nos turnos da manhã e da tarde, respectivamente.

Para a prova objetiva, o participante terá cinco horas para responder as cem questões de múltipla escolha, no horário das 8h às 13h. Já a prova discursiva será composta por cinco questões, que devem ser resolvidas em até quatro horas – das 15h30 às 19h30. Os participantes com direito a tempo adicional terão uma hora a mais, em cada turno, para finalizar as provas. A aplicação do exame seguirá o horário de Brasília.

Por meio do Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível no Sistema Revalida, os participantes podem conferir as informações sobre os locais de prova e os horários de abertura e fechamento dos portões. O documento também informa se o participante conta com atendimento especializado ou se deve ser tratado pelo nome social. Embora não seja obrigatório, o Inep recomenda levar o cartão no dia da aplicação do exame.

Aplicado pelo Inep desde 2011, o Revalida busca subsidiar a revalidação, no Brasil, do diploma de graduação em medicina expedido no exterior. É composto por duas etapas (teórica e prática) que abordam, de forma interdisciplinar, as cinco grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina da família e comunidade (saúde coletiva).

As referências do Revalida são os atendimentos no contexto de atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência, de emergência e comunitária, com base na Diretriz Curricular Nacional do Curso de Medicina, nas normativas associadas e na legislação profissional.

O objetivo é avaliar as habilidades, as competências e os conhecimentos necessários para o exercício profissional adequado aos princípios e necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS). Apesar de ser aplicado pelo Inep, o ato de apostilamento da revalidação do diploma é uma atribuição das universidades públicas que aderem ao instrumento unificado de avaliação representado pelo Revalida.