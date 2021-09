Prova objetiva do processo seletivo do Iapen ocorrerá no próximo sábado (5)

O governo do Acre tornou público nesta quarta-feira, 1, a convocação para realização da prova objetiva do processo seletivo simplificado, destinado à contratação por tempo determinado de profissionais de nível médio e superior para o Instituto Administrativo Penitenciário do Acre (Iapen) que ocorrerá no próximo dia 5 de setembro.

Os candidatos deverão acessar e imprimir o Comunicado Oficial de Convocação para Prova (COCP), constando data, horário e local de realização da prova objetiva, disponível no site www.ibade.org.br.

Segundo o comunicado, medidas preventivas contra a contaminação pelo coronavírus serão tomadas, e o candidato deve se ater às observações constantes no edital, como a obrigatoriedade do uso de máscara e, se possível, levar álcool em gel 70% ou álcool 70% em recipiente pequeno, transparente e sem rótulo.