Acre deve lançar concurso para auditor da Sefaz a médio prazo após 30 aposentadorias

O Estado do Acre deve começar a planejar um novo concurso público para auditor fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz/AC), após receber informação do Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado do Acre, o Sindifisco, de que ao menos 30 desses profissionais estão prestes a se aposentar.

Atualmente, a Sefaz tem 92 auditores fiscais estaduais e 12 auditores da Receita Estadual categoria 2. Segundo o sindicato, a baixa nesse número poderá impactar diretamente na eficiência dos serviços a longo prazo.

“Exige que se planeje no médio prazo novo concurso público”, disse a diretora do Sindifisco, Leyla Alves, ao portal Agência de Notícias do Acre. Ao saber da notícia, o governador Gladson Cameli garantiu que a Procuradoria Geral do Estado do Acre vai auxiliar na viabilidade de um novo certame.

O governo anunciou para a próxima sexta-feira, 3, o pagamento dos recursos retroativos do salário de auditores fiscais (Sefaz). Os recursos são relativos a promoções, progressões salariais, adicionais de titulação e abono de permanência.

O sindicato ainda expôs uma série de pontos com o governador Gladson Cameli. Entre elas, a viabilização da Lei Orgânica dos auditores fiscais no Acre, que concede direitos, deveres e obrigações à categoria; novo concurso público e otimização da jornada de trabalho.