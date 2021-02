Comerciantes de Rio Branco estão organizando o “Movimento Comércio Aberto”, que consiste uma série de protestos contra o fechamento do comércio considerado não-essencial após um decreto emitido pelo governo do Acre depois que o Acre passou para a faixa vermelha com o no número de casos confirmados e mortes por covid-19.

O movimento se articula por meio de um grupo de WhatsApp e a primeira manifestação está marcada para esta quarta-feira (3), às 8 horas, em frente ao Palácio Rio Branco. Eles negam que haja “politicagem” e afirmam que trata-se de um protesto legítimo e sem partido.

Lyra Monteiro, comerciante conhecido como Xapuri, afirma que a categoria é prejudicada e não foi ouvida pelos órgãos competentes diante das decisões que precisam ser tomadas. “A categoria não tem um representante dentro do comitê de crise”.

