Prorrogadas até o dia 25 de outubro as inscrições para Pós-graduação em gestão pública

Foi publicado nesta quarta-feira, 14, o adendo n° 2 do Edital Propeg nº 22/2021, que prorroga até o dia 25 de outubro as inscrições para o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Planejamento, Organização e Sustentabilidade em Gestão Pública, ofertado pelo governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), e a Universidade Federal do Acre (Ufac).

As inscrições estão sendo realizadas pela internet, por meio da plataforma Moodle/Ufac, que está disponível no endereço eletrônico https://bit.ly/posgp_ufac . Se o candidato não possuir cadastro na plataforma, precisará acessar a opção “Criar uma conta” e preencher todos os campos solicitados. As informações e passo a passo do certame estão disponíveis no edital.

As bolsas para a pós são um convênio com a Universidade Federal do Acre juntamente com o Governo do Estado que investirá cerca de R$ 600 mil em toda a turma. O servidor selecionado no processo seletivo realizará uma pequena contrapartida. O Estado vai custear um valor de R$ 1.001,00, o equivalente a 70% do curso, e o servidor 30% do valor total, o que equivale em 12 vezes de R$ 35,75, descontados em folha de pagamento.

O curso irá capacitar 600 servidores públicos de nível superior para exerceram função de gerenciamento de entidades da administração direta e indireta, abrangendo não apenas a capital, mas os 22 municípios e a representação do Acre em Brasília (Repac). O curso será em formato de ensino a distância (EaD), e terá carga de 390 horas, com duração mínima de 12 meses.

Visando a especialização e a qualificação dos servidores públicos, a Pós-Graduação busca reflexão a respeito do novo papel do Estado em um cenário globalizado, abrangendo o conhecimento dos profissionais em gestão pública, de projetos, financeira e orçamentária, atualização e planejamento estratégico no setor público.

Para acessar o editar basta clicar no link: http://www2.ufac.br/editais/propeg/edital-propeg-no-22-2021-processo-seletivo-para-ingresso-no-curso-de-pos-graduacao-lato-sensu-em-planejamento-organizacao-e-sustentabilidade-em-gestao-publica-ead