Promotora torna a denunciar na Polícia crimes na Internet: “Estão usando fotos e informações minhas”

Por Wanglézio Braga -

A promotora de Justiça do Ministério Público do Acre (MPAC), Alessandra Marques, tornou a anunciar nas redes sociais que vai registrar um Boletim de Ocorrência (BO) na Delegacia de Polícia Civil desta vez por uso de sua imagem e informações pessoais que vêm sendo usadas por um perfil falso. “Este perfil falso está usando fotos e informações minhas. Recusem qualquer coisa! Vou entregar à Polícia hoje”, escreveu hoje (20) mostrando uma fotografia do referido perfil.

Não é a primeira vez que Alessandra promete registrar um Boletim de Ocorrência contra crimes na internet. Em junho, ele denunciou que foi vítima de “Importunação Sexual”, pois teria recebido “nudes” (fotos ou vídeos expondo partes desnudadas do corpo) de um internauta. A foto teria sido enviada no aplicativo “Messenger” do Facebook.

“Ninguém está obrigado (a) a receber mensagens de desconhecidos nus em redes sociais. Por isso há tempos não uso o Messenger. Aliás, nunca mais o usarei. Ontem um criminoso, sozinho ou a mando, foi bloqueado por isso. Vou entregar de agora em diante tudo à Polícia. Não confundam as coisas. Eu tenho defeitos e nunca prometi ser santa (aliás, gente que se diz santa geralmente mente!) a ninguém, mas não serei vítima de gente criminosa, seja lá quem for!”, escreveu Marques à época.

Alessandra Marques ficou conhecida nacionalmente por atuar no processo contra a TelexFree e provar na justiça o caso de pirâmide financeira. A repercussão colocou a representante do MPAC como uma das personalidades mais influentes e poderosas do Acre.