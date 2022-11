Programa Caminhos da Educação do Campo beneficia crianças da zona rural em Brasiléia

Verônica Rodrigues- SECOM

Prefeitura de Brasiléia através da secretaria municipal de Educação leva educação infantil às crianças de 04 a 05 anos, que vivem em áreas de difícil acesso, por meio do programa Caminhos da Educação do Campo-Primeira Infância.

O programa é uma parceria do Governo do Estado do Acre, através do Departamento de Educação do Campo, em parceria com a UNDIME e a Prefeitura Municipal de Brasiléia.

O programa atende 110 crianças com 11 agentes. A meta para 2023 é atender 200 crianças com a contratação de mais 9 educadores, como explica a coordenadora do programa Adriana Moura.

“Aderimos ao programa em 2021, para atendimento às crianças de 04 a 05 anos de idade na zona rural, principalmente nas comunidades de difícil acesso. Brasiléia atende 110 crianças com educação infantil de casa em casa, em 2023, pretendemos ampliar para 200 o número de crianças atendidas pelo programa”, explicou.

A agente educacional, Karine Costa de Araújo, atende 11 crianças do ramal da Aurora, km 75, a mesma destaca o contentamento em levar educação aos lares de cada criança nessa modalidade de ensino. “É muito gratificante realizar esse trabalho com as crianças que moram nas comunidades de difícil acesso. Elas estão se desenvolvendo bem, é uma alegria no dia que chegamos em suas casas, as famílias nos recebem com muito carinho e amor”, disse.

