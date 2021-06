Professor de religião e ex-prefeito de cidade do AC manda nudes em grupo de alunos do 7º ano

Estudantes que estão no grupo de Whatsapp têm entre 13 e 15 anos

O ex-prefeito de Xapuri e também professor de ensino religioso, Vanderley Viana, enviou uma foto íntima no grupo do Whatsapp dos alunos do 7º ano da escola Anthero Soares Bezerra, em Xapuri.

A imagem, onde o professor mostra o pênis e parte do rosto, foi enviada na noite da última sexta-feira (25). O detalhe é que além de professor e ex-prefeito, Viana também é pastor.

Não é de hoje que Vanderley se envolve em polêmicas nas redes socias. O ex-prefeito já chegou a chamar uma transexual de “capeta” e precisou se desculpar em seguida. Além disso, o pastor já mostrou o pênis em outra oportunidade, em um story no Facebook.

O Núcleo de Educação de Xapuri informou que a atitude do professor não vai ficar impune e que vai tomar as medidas necessárias sobre o caso na segunda-feira (28).