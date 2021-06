Educação promove escutas com núcleos do Alto Acre

Com o intuito de ouvir as demandas dos professores e servidores de Educação do Alto Acre, a secretária de Educação, Cultura e Esportes, Socorro Neri, acompanhada de sua equipe de diretores, realizou reuniões nos municípios de Assis Brasil, Epitaciolândia e Brasileia na última quinta e sexta-feira, 24 e 25.

Na oportunidade, a gestora ainda explicou com detalhes as 11 propostas pactuadas pelo governador Gladson Cameli, que visam valorizar e dar melhores condições de trabalho aos servidores deste setor.

O Alto Acre foi a primeira região visitada pela secretária desde que assumiu a pasta e, segundo ela, nas próximas semanas irá aos núcleos de outras cidades.

“É um trabalho que estamos fazendo por recomendação do governador Gladson Cameli, que desde sua primeira conversa comigo, pontuou que temos que ir aos municípios para conversar com quem faz a execução e com quem é atendido com as políticas públicas, além de também estreitar relações com os prefeitos”, pontuou Socorro Neri.

A gestora ainda destacou a importância de ouvir de perto quem está no convívio diário dos municípios, para que ela conheça as dificuldades que precisam ter suas soluções encontradas com urgência, e também saber das ações que estão sendo implantadas. “Pudemos ver de perto alguns espaços onde o governo do Estado fará a construção de quadras coberta e sintética, e ainda definimos e anunciamos para breve a construção de uma nova escola em Brasileia”.

Diálogos que visam avanços para a Educação

O município de Assis Brasil foi o primeiro a receber a equipe para a escuta. De acordo a coordenadora do Núcleo da cidade, Gleiciany Amorim, os gestores locais ficaram empolgados com a conversa. “Conseguimos traçar nossos objetivos para a Educação Rural, Indígena e Regular. Sabemos que vamos ter grandes desafios, mas certamente vamos chegar ao nosso objetivo que é o avanço da Educação de nossa cidade”, frisou.

Em Epitaciolândia, a equipe fez uma longa e receptiva conversa: “É a primeira vez que temos uma reunião deste tipo, em que pudemos pontuar todas as nossas necessidades diretamente para a gestora da Educação. De fato, é algo que nos motiva e nos faz acreditar que seguiremos trabalhando como uma equipe que tem como único objetivo seguir avançando na Educação de nosso estado”, relatou a coordenadora Rosimari Ferreira.

Já em Brasileia, além de ouvir as demandas, ficou definida a construção de uma nova escola, que já conta com seu terreno identificado. O anúncio foi comemorado pela equipe.

A coordenadora do núcleo da cidade, Vanilda Galli, ainda elogiou a disposição da secretária e equipe de diretores em dialogar com a comunidade escolar.

“Isso é uma ponte para que a gente possa sanar nossas principais necessidades, com foco nos recursos humanos, transportes e logística. A secretária se mostra muito receptiva e empática com as nossas situações do dia a dia”, pontuou.