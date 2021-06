Polícia Penal prende visitante ao tentar entrar com entorpecente no Complexo Penitenciário de Rio Branco

Ascom/Iapen

Policiais penais do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC) prenderam neste domingo, 27, uma visitante que tentava entrar no Complexo Penitenciário de Rio Branco portando substâncias entorpecentes.

De acordo com a equipe de plantão, ao submeter a mulher ao aparelho de scanner corporal, os policiais penais identificaram uma imagem suspeita na altura das partes íntimas.

Diante do fato, a visitante foi encaminhada à revista minuciosa com as policiais penais, onde a mesma retirou de suas partes íntimas 77 gramas de duas substâncias entorpecentes.

A mulher, que tinha como destino o pavilhão P do Complexo Penitenciário de Rio Branco, foi encaminhada a Delegacia de Flagrantes para o registro da ocorrência e os procedimentos de costume. No âmbito da unidade, um processo administrativo será aberto para investigar qual seria o real destino dos ilícitos.