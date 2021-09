Procurado por envolvimento em morte de mulher é preso após postar foto em boate no Mato Grosso do Sul

Após intensas investigações, policiais da Delegacia de Homicídios de Porto Velho, em parceria com a Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul, conseguiram localizar e prender o foragido Lucas Simões Ferreira, minutos após ele postar uma foto em uma boate, localizada na cidade de Ponta Porã. Segundo a Polícia, Lucas é acusado de ter participação na morte de Danielle Santos Reis, e nas tentativas de homicídio contra Paulo Roberto Salazar Ribeiro Júnior e um bebê de apenas 10 meses de idade, ocorrido na noite do dia 18 de agosto deste ano, no Bairro São João Bosco, na capital. O comparsa dele, Judson Gabriel Barros de França, foi preso nesta sexta-feira (10).Segundo a Polícia, Lucas é acusado de ter participação na morte de Danielle Santos Reis, e nas tentativas de homicídio contra Paulo Roberto Salazar Ribeiro Júnior e um bebê de apenas 10 meses de idade, ocorrido na noite do dia 18 de agosto deste ano, no Bairro São João Bosco, na capital. O comparsa dele, Judson Gabriel Barros de França, foi preso nesta sexta-feira (10).

tentativas de homicídio contra Paulo Roberto Salazar Ribeiro Júnior e um bebê de apenas 10 meses de idade, ocorrido na noite do dia 18 de agosto deste ano, no Bairro São João Bosco, na capital. O comparsa dele, Judson Gabriel Barros de França, foi preso nesta sexta-feira (10).

Após ser descoberto o paradeiro do foragido, os policiais da Delegacia de Homicídios de Porto Velho, coordenados pela delegada Leisaloma Carvalho, entraram em contato com a Polícia Militar daquela cidade e repassaram todas as informações sobre o criminoso, que era considerado foragido.

Os policiais militares foram até a boate, identificaram Lucas, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para o presídio da cidade.

De acordo com a Polícia, Lucas Simões Ferreira, era o proprietário da arma usada no crime. Foi ele quem repassou o revólver para Judson Gabriel Barros de França, que entregou para o atirador Alex Dias do Nascimento. André Ryus de Sousa foi apontado como o olheiro, que indicou para Alex onde as vítimas estavam.

Segundo a delegada Leisaloma Carvalho, Danielle foi executada sem nenhuma chance de defesa, quando tentava defender seu marido e sua filha, que estava no colo dele. “Ela se colocou na frente, e mandou que ele corresse para que sua filha não fosse atingida. Após atirar na mulher, Alex correu atrás de Paulo, que estava com a criança no colo, e efetuou vários disparos contra o homem, mas felizmente não acertou nenhum disparo”, detalhou a delegada.

O crime está relaciono ao tráfico de drogas. “Apuramos que havia uma confusão entre o esposo da vítima com os evolvidos, que atuam no tráfico naquela região”, esclareceu Leisaloma Carvalho.