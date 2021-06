PRF e GEFRON apreendem mais de 2,5 toneladas de drogas em um ano

A fronteira do Brasil com o Peru e a Bolívia desperta a atenção dos grupos criminosos da região sudeste pela facilidade no transporte e a qualidade do produto. Cocaína pura vinda dos países vizinhos que ajuda a abastecer a guerra entre as facções criminosas. No Acre, um esforço conjunto entre as forças de segurança pública começar a render frutos. Criada a pouco mais de dois anos, pela Secretaria de Segurança Pública do Acre, o Grupamento Especial de Fronteiras é um exemplo disso.

Em pouco mais de um ano o GEFRON apreendeu 1,5 tonelada de drogas. 1,5 tonelada de entorpecentes, sendo mais de mil quilos de cocaína, além de vários outros crimes fronteiriços como descaminho, contrabando e evasão de divisas. Só em espécie foram apreendidos mais de R$ 450.000,00. Esse dinheiro seria utilizado para a prática de crimes como tráfico de drogas e também em outros países como a Bolívia e o Peru que são nossos vizinhos.

Outra polícia que vem se destacando na apreensão de drogas na região de fronteira é a PRF graças ao preparo e expertise dos agentes, mais de uma tonelada de cocaína foi apreendida em um ano no Acre com patrulhamento constante nas rodovias federais BR-317 e BR-364.