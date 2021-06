Acre fica de fora na compra de mais uma remessa excepcional da vacina Sputnik V autorizada pela Anvisa

O primeiro lote de vacinas atendeu apenas seis estados do Nordeste, no início deste mês. Agora, estão autorizados a comprar: Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Rondônia, Pará, Amapá, Paraíba e Goiás.

Em março deste ano, o governador do Acre, Gladson Cameli, assinou o contrato para a compra de 700 mil doses da vacina ‘Sputnik V’. O contrato é no valor de R$ 40 milhões e a compra é feita por meio do consórcio dos governadores do Norte e Nordeste e Fundo Soberano Russo.

Apesar de ainda não ter sido incluído nesta pacote, o governo do estado afirma que não desistiu do contrato e aguarda um nova lote ser autorizado para efetuar a compra.

“Nós vamos entrar também com o consórcio. Só estamos esperando a segunda compra do Consórcio da Amazônia e é só por isso que ainda não compramos, mas o estado do Acre não desistiu de jeito nenhum”, disse a porta-voz do governo, Mirla Miranda.

Anvisa aprova, com restrições, a importação excepcional de doses da Covaxin e Sputnik V

A autorização foi concedida com as mesmas restrições que se aplicaram a outros 6 estados que também receberam, no início do mês, permissão de importação excepcional – Bahia, Maranhão, Sergipe, Ceará, Pernambuco e Piauí. Ao todo, esses estados tiveram autorização para importar 928 mil doses.

Compra

Na época em que o governo assinou o contrato, a coordenadora do Programa Nacional de Imunização (PNI), Renata Quiles, explicou que a previsão era de imunizar de 350 mil moradores do Acre, de 20 a 59 anos, com as doses e previsão inicial era de que o lote seria entregue ao estado acreano até o dia 20 de abril.