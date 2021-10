PRF-AC apreende carreta que transportava mais de 61 quilos de pasta base de cocaína pela BR-364

Os policiais patrulhavam a BR-364, na altura do km 40, quando viram a carreta trafegando em direção à divisa com o estado de Rondônia (RO) e, então, decidiram abordar o motorista.

Alguns quilômetros depois do início do deslocamento, o veículo fez uma parada brusca e o motorista desceu rapidamente do caminhão e correu para a mata. Os policiais ainda fizeram buscas no local para tentar localizá-lo mas, devido à escuridão, não foi possível.

Após a fuga do motorista da carreta, os policiais levaram o veículo para o pátio da Unidade Operacional da PRF em Rio Branco. No sábado (16), e com ajuda de cães farejadores da CPcães, do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Acre, foi feita uma verificação e achado em uma parte da estrutura do veículo, 61,2 kg de pasta base de cocaína.