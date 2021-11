Prevenção primária e integração pautam encontro entre titulares da Segurança e Empreendedorismo

Com o propósito de discutir e avançar nas tratativas de novas ações que garantam ainda mais o processo de redução da criminalidade no Acre, o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), coronel Paulo Cézar Rocha dos Santos, recebeu, em reunião de trabalho, nesta quarta-feira, 10, o secretário de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet), Jhon Douglas da Costa Silva.

Durante o encontro, o titular da Sejusp fez questão de destacar a importância das práticas de prevenção primária no enfrentamento à violência, enfatizando o poderio das parcerias institucionais, principalmente entre as pastas, para o alcance de bons resultados.

Nesse sentido, Paulo Cézar Rocha fez um breve relato sobre as ações desenvolvidas pelo Programa Acre pela Vida, da Sejusp, bem como enalteceu a concreta integração das forças de segurança do Estado para o alcance dos significativos resultados nos últimos dois anos no Acre.

No mesmo diapasão, Jhon Douglas da Costa apontou a oferta de alternativas para a juventude acreana, a partir do empreendedorismo, com foco em famílias de baixa renda, no sentido de mostrá-la “que existe um mundo sem a criminalidade”.

Ainda durante a reunião, o secretário de Empreendedorismo e Turismo abordou temas relacionados ao plano de retomada da economia, no âmbito estadual, e reforçou a importância da integração de ações entre as pastas.