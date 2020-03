Na segunda, mulheres, mães e outros familiares de presos exigiram a volta de alguns direitos e fizeram a manifestação para chamar atenção do governo. O Batalhão de Trânsito esteve nos pontos de protestos para tentar garantir a fluidez do tráfego, que ficou lento.

________________

Em nota publicada hoje pelo (Iapen), as visitas nos presídios de Rio Branco permanecem suspensas. A decisão é do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), que emitido nesta terça-feira (4).

________________

Sem visita estão os pavilhões B, D, E, O e P do Complexo Penitenciário, a Unidade de Regime Fechado nº 2 de Rio Branco (Antônio Amaro Alves): pavilhões 02 e 04; e a Unidade de Regime Fechado Feminina de Rio Branco: pavilhão Alamanda.

Nota Pública

O Governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), vem a público informar que:

1. Considerando a continuidade da greve de fome promovida por presos do Sistema Penitenciário Acreano e a preocupação do Governo do Estado do Acre com a segurança pública e a manutenção da ordem.

2. A direção do Iapen resolve manter a suspensão das visitas nesta quarta-feira, 04, nos seguintes pavilhões/unidades que se encontram em greve de fome:

Complexo Penitenciário de Rio Branco: pavilhões B, D, E, O e P;

Unidade de Regime Fechado nº 2 de Rio Branco (Antônio Amaro Alves): pavilhões 02 e 04;

Unidade de Regime Fechado Feminina de Rio Branco: pavilhão Alamanda;

3. Os demais pavilhões e unidades receberão visitas normalmente em decorrência de terem retornado ao ambiente de normalidade.

Rio Branco – Acre, 03 de março de 2020

Lucas Gomes

Presidente do Iapen