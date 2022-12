Presidente da ALEAC prestigia posse de novos juízes do Tribunal de Justiça

Por Deylon Félix

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) deve ficar em média, 10,95% mais caro no Acre em 2023, de acordo a Secretaria de Estado da Fazenda do Acre (Sefaz).

No estado, a alíquota varia de 1% a 2%. Para a realização do cálculo é levado em consideração o valor venal dos veículos usados na tabela Fipe ou o da nota fiscal de compra, no caso dos veículos dos 0km.

Atualmente, a frota de veículos passíveis de tributação no estado é de cerca de 295,3 mil. A variação do IPVA no ano que vem muda de acordo com o tipo de veículo. A Sefaz considerou a variação de preços de mercado entre setembro e outubro de 2021 e o mesmo período de 2022 e a composição da frota de veículos tributáveis do Acre.

Para automóveis com frota de mais de 90 mil veículos no estado, a variação do IPVA entre 2022 e 2023 é de 8,23%. Já para camionetas e utilitários (32,8 mil veículos), a alta é de 9,94% e os caminhões, que têm frota de 6,9 mil veículos, vão pagar 10,47% a mais de imposto em 2023.

Os ônibus e microônibus, que são em torno de 1,5 mil, tiveram alta de 6,58% no IPVA e as motos e similares, que são a maior frota local, com total de 163,9 mil, a alta foi de 12,71%. No caso de motor a variação vai ser de 6,67%.

Para saber quanto será o gasto com o IPVA é necessário consultar o valor do seu carro na tabela Fipe e multiplicar pela alíquota do estado. No caso de carro zero quilômetro, é considerado o valor da nota fiscal.

Como pagar o IPVA 2023

O valor pode ser quitado em cota única ou em três parcelas mensais. Caso seja escolhido o pagamento em uma vez, o proprietário terá desconto de 10%. A ordem de taxa do tributo segue de acordo com o número final da placa do automóvel.

Para o pagamento do imposto, o proprietário deverá emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) por meio do site do Detran do Acre, ou retirá-lo no Posto Fiscal do IPVA, localizado nas dependências do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), ou nas agências da Sefaz de cada município.

Além das opções, o IPVA poderá ser pago via PIX. A compensação dos boletos ocorre a cada 20 minutos pelo próprio sistema financeiro do órgão.

Comentários