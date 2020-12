ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLANDIA

CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE SUSPENSÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 074/2020

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2020

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, Estado do Acre, através de sua Comissão de Licitação e seu Presidente, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, a SUSPENSÃO da licitação divulgada através do Diário Oficial do Estado do Acre n° 12.929 e Diário Oficial da União nº 226 do dia 26 de novembro de 2020, edital TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2020, tendo por objeto a CONTRATACÃO DE EMPRESA DE ENGENHERIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS COM DRENAGEM E CALÇADAS, no Município de Epitaciolândia. (Travessa Duque de Caxias – C = 243,79 m / L = 4,30 m), para correção na planilha orçamentária. Assim sendo, será publicado novo edital oportunamente divulgado através do Diário Oficial Acre-DOE e Diário Oficial da União-DOU;

Epitaciolândia/AC, 01 de dezembro de 2020.

Eli Lima de Freitas

Presidente CPL/PME

Decreto nº 013/2020

Comentários