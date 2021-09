PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA – AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA

COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 035/2021

A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, Estado do Acre, através de seu Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, a SUSPENSÃO do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 035/2021, que estava marcado para o dia 14/09/2021 às 09h00min, cujo objeto é o registro de preços para contratação de empresa especializada em serviços de segurança e medicina do trabalho a fim de elaborar Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA; Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT; Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, bem como realizar exames médicos periódicos em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia – Acre, para correções no edital do presente certame.

Epitaciolândia/AC, 01 de setembro de 2021.

Agleison Rodrigues dos Santos

Pregoeiro

Decreto nº 076/2021