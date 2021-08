Prefeitura lança festival da canção “A voz da fronteira” em busca de novos talentos na musica

A prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria de Cultura e Esportes, lançou na noite desta sexta dia 06/07, o Primeiro Festival da Canção, com objetivo de escolher a Voz da Fronteira. No primeiro evento foram ouvidos mais de 37 candidatos e na seletiva foram escolhidos 30 calouros que irão disputar os primeiros lugares e se consagrar a voz da fronteira.

O Prefeito Sérgio Lopes esteve presente na abertura acompanhado da primeira Dama Alliny Saldanha, Antônio Soares Vice Prefeito, vereadores, secretários e convidados, a primeira seletiva aconteceu no buffet art. eventos.

A Coordenadora de Cultura e idealizadora com concurso, disse que o numero de participantes superou as expectativas.

Estamos muito felizes com a aceitação das pessoas, foram 37 participantes que fazem parte dos municípios do Alto Acre, os jurados selecionaram 30 artistas para as próximas classificatórias, nosso objetivo é resgatar e valorizar nossa cultura local” destacou Enage Peres.

O vice Prefeito Professor soares, relembrou que esse concurso é uma promessa feita ainda nos tempos de campanha. “Estamos aqui cumprindo com uma promessa de campanha, que seria apoiar e resgatar nossa cultura, e esse festival vem em boa hora, quando estamos superando essa pandemia, e podemos dar oportunidades para nossos artistas locais mostrarem seus talentos.”.

“Estamos aqui hoje, proporcionando aos nossos fazedores de cultura a oportunidade de mostra um pouco do seu talento através da música, na nossa gestão vamos apoiar a todo o tipo de manifestação cultural, que visa a diversão e integração de nossa gente, estamos muito felizes com a aceitação da pessoas que atenderam nosso chamado e se inscreveram no concurso superando nossas expectativas. Pontuou Sérgio Lopes prefeito