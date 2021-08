Pesquisa para presidente: Jair Bolsonaro vence Lula no Acre em todos os cenários

O Instituto Real Time Big Data, contratado pela TV Gazeta/Rede Record, divulgou também a opinião dos acreanos em relação à disputa presidencial para o ano que vem. De acordo com pesquisa estimulada, o atual presidente Jair Bolsonaro (sem partido) aparece na frente com 43%, seguido pelo ex-presidente Lula (PT), com 27%. Ciro Gomes (PDT) marca 7% e Rodrigo Pacheco (Democratas). Branco e nulo marcou 13% e 9% não souberam ou não responderam.

Já na aferição espontânea, Bolsonaro aparece com 22%, Lula com 14% e Ciro com 1%. Outros candidatos registraram 2%. Brancos e nulos registraram 18% e não souberam e não responderam 43%.

Na simulação de segundo turno, o presidente Jair Bolsonaro também vence no Acre com 45%. Lula registra 31% e brancos e nulos marcam 14%. 10% não souberam não responderam.

O levantamento também mostra como o acreano avalia o governo de Jair Bolsonaro. Na aferição, 37% consideram ótimo e bom, mas em compensação 36% acham ruim e péssimo. Somente 25% consideram regular.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 600 pessoas por telefone entre os dias 6 e 7 de agosto em 14 cidades do Acre, divididas nas regiões de Rio Branco com 46% dos participantes, Vale do Acre com 23% e Vale do Juruá com 31%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.