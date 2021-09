Prefeitura implanta curso de violão gratuito para crianças em Epitaciolândia

A Prefeitura de Epitaciolândia, através da secretaria municipal de Cidadania e Assistência Social, iniciou mais um curso, desta vez de violão. Serão atendidos crianças e adolescentes com aulas gratuitas duas vezes por semana no CRAS situado no Bairro José Hassem.

O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, falou da importância do Projetocomo forma de garantir as crianças e adolescentes a oportunidade de aprender,gratuitamente, a tocar um instrumento musical.

“Para nós é motivo de alegria poder oportunizar essas crianças e adolescentesde aprender a tocar violão, estamos criando políticas públicas para que nossosjovens possam ter uma participação ativa na sociedade, para isso estamosimplementando escolinhas como esta.” Frisou o prefeito.

A Secretária de Assistência Social Eliade Maria, destacou que, além do cursinhode violão, outros cursos como o de corte e costura já estão acontecendo edemais cursos virão nos próximos dias.

O Professor Francisco mais conhecido como Maestro, agradeceu ao prefeitopor dar mais essa oportunidade para a execução do projeto da Escolinha deviolão.

“Estou muito feliz em poder mais uma vez está participando desse projeto,quero agradecer ao prefeito Sérgio Lopes e as Secretária Eliade Maria por criaroportunidades para que nossas crianças e adolescente possam ter um cursocomo esse, que além de aprender a tocar um instrumento, é uma forma deafastar eles da violência em que vivemos.” Destacou o Maestro.