Os novos conselheiros tutelares do Município de Epitaciolândia tomaram posse na sexta-feira (10/1), em cerimônia na Câmara Municipal. O mandato dos atuais conselheiros tutelares teve início na sexta-feira, conforme previsto na Lei Federal 8.069/1990, Estatuto da criança e do adolescente (ECA), resolução nº 170/2014 do CONANDA – Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.Eles vão atuar no quadriênio de 2020 a 2024.

Estiveram presentes no evento o Prefeito Tião Flores, secretários, vereadores, representante dos Bombeiros e sociedade.

A Secretária de Assistência Social do município falou sobre a importância da atuação do conselheiro tutelar na sociedade. “O Conselheiro Tutelar é o guardião do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). É uma tarefa de grande responsabilidade, importância e exige muita dedicação e amor, estamos sempre em busca de aperfeiçoar o atendimento à população. O trabalho em rede é imprescindível para que possamos identificar e buscar resoluções, garantindo os direitos de nossas crianças e adolescentes”. E concluiu parabenizando os conselheiros que estão deixando o cargo,pelo belo trabalho realizado durante suas gestões.

O prefeito Tião Flores, esteve presente no evento e parabenizou os conselheiros eleitos e aproveitou para anunciar que em breve estarão recebendo um veiculo novo para melhoria dos trabalhos.

O trabalho dos conselheiros é atender, acompanhar, fiscalizar e agir em situações em que os direitos de crianças e adolescentes estão sendo ameaçados ou violados — seja pela sociedade ou pelo Estado (como na falta de vagas em escolas ou tratamentos em hospitais), pela família ou pelo responsável (em casos de violência, abuso ou negligência), ou em razão de sua própria conduta (quando se trata de um jovem infrator ou de usuários de drogas ou álcool). Os direitos são previstos de acordo com o estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Epitaciolândia possui um conselho tutelar e conta com cinco conselheiros efetivos e cinco suplentes.

Conselheiros Eleitos:

Queila da Silva

Marilza Lima

Deina Monica Jerônimo

Elton Jhon da Silva

Maria Islene Venâncio

