São R$ 490 mil, que serão repassados ao município via convênio com o Ministério do Turismo.

Por

A praça Getúlio Vargas um dos lugares públicos mais apreciados e de grande memória para a população do município de Xapuri vai, finalmente, passar pela esperada revitalização anunciada no ano passado pela prefeitura.

O local é histórico, um pouco abaixo da praça está a Fonte do Bosque, que teria sido usada por Plácido de Castro e seus soldados seringueiros momentos antes de abordar Juan de Dios Barrientos, o intendente boliviano, na eclosão da Revolução Acreana, no ano de 1902.

No centro da praça está o antigo Coreto Municipal, onde as pessoas se reuniam, aos domingos e feriados, para ouvir as retretas tocadas pela também histórica banda de música Dona Júlia Gonçalves Passarinho, que também será revitalizada este ano.

O anúncio foi feito ainda em 2019, pelo prefeito Ubiracy Vasconcelos, após ver garantidos os recursos oriundos de uma emenda parlamentar do ex-deputado Léo de Brito (PT). São R$ 490 mil, que serão repassados ao município via convênio com o Ministério do Turismo.

“É um local histórico, um espaço de lazer e de cultura que a nossa população reivindica há bastante tempo. É uma obra que, com certeza, vai contribuir para o embelezamento da cidade e para o aumento da autoestima dos munícipes”, afirmou o prefeito.

Ubiracy Vasconcelos informou também que não haverá prejuízo para o bar e lanchonete Bebum, situado no interior da praça há mais de 20 anos. O lugar já foi um dos principais pontos de encontro da cidade e motivo de polêmicas por conta da comercialização de bebidas alcoólicas em local público. Segundo o prefeito, o projeto prevê a readequação do ponto comercial numa parte lateral da praça e um acordo já foi firmado com a proprietária do estabelecimento.

O projeto de revitalização da praça Getúlio Vargas está cadastrado no Sistema de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal – SICONV – sob o nº 846972/2017. A empresa vencedora da licitação para a execução da obra já está isolando a praça com tapumes e a previsão da prefeitura é de que o espaço seja entregue à população até o meio deste ano

Comentários