Prefeitura de Rio Branco vai lançar pacote de obras de mais de R$ 170 milhões

A prefeitura da capital já anunciou o lançamento, nos próximos dias um novo pacote de obras orçado em R$ 170.585.983,36 para execução imediata. Entre as ações a serem executadas pela gestão do prefeito Tião Bocalom estão a construção do viaduto da Estrada Dias Martins, do edifício-garagem no Centro da cidade, além de garantir a pavimentação das vias urbanas. Também consta nessa proposta a ampliação do mercado municipal Elias Mansour, do Terminal Urbano e revitalização do calçadão da Avenida Benjamin Constant (no centro da cidade).

Ainda prevê a reforma e ampliação de escolas e creches da rede municipal, reforma e ampliação das unidades de atenção básica de saúde, construção de pontes e recuperação de ramais na zona rural. “O prefeito já destinou um aporte de R$ 101.957.264,00 para investimento no setor da mobilidade urbana, na infraestrutura e urbanização”, declarou o secretá- rio municipal da Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra) Antônio Cid Ferreira.

O secretário destacou que estas obras, que serão executadas na capital acreana nos próximos meses, buscam alavancar economia e contribuir com a geração de emprego e renda da população.

Cid Ferreira disse que o prefeito Tião Bocalom pretende construir ainda o aterro inerte da Estrada do Calafate, retomar a pavimentação das ruas do bairro Jorge Lavocat, a rua Baguari, Nossa Senhora e a do Passeio no bairro Taquari, construir a ponte do igarapé Judia no bairro Canaã, pavimentar o acesso da Casa de Passagem, no bairro Jardim de Alah e fazer o trabalho de drenagem nas ruas Sabiá e Acamaro. Vai ainda garantir a pavimentação do Ramal do Colibri, construir a ponte do igarapé Redenção, na estrada Jarbas Passarinho.

“A Secretaria de Educação contará com um aporte de R$ 8.479.682,00 para reforma e ampliação de escolas e creches para acolhimentos das nossas crianças com o retorno do ano letivo”, comentou.

CALHA NORTE

Uma equipe técnica do Programa Calha Norte (PCN), ligado ao Ministério da Defesa esteve na capital acreana no mês passado para tratar da liberação dos recursos dos convênios na área de infraestrutura, saneamento básico, pavimentação e edificação.

Mais de 10 projetos estavam em tramitação no PCN para serem liberados. Para o secretário Cid Ferreira, o carro-chefe da gestão municipal, neste ano, será a construção das casas populares com o aproveitamento da madeira doada pela empresa Agrocortex.

A previsão é de construção de 1001 casas para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social, que viviam nas áreas alagadiças no entorno dos igarapés que cortam os seguintes bairros: Esperança, Paz, Conquista, Raimundo Melo, São Francisco, Adalberto Aragão, Cadeia Velha e 6 de Agosto. Com o reaproveitamento das sobras de madeira, a empresa deixará de queimar 10 mil metros cúbicos que vinha ocupando o pátio.

