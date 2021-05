Prefeitura de Feijó abre processo seletivo na área de saúde para nível médio e superior

A prefeitura de Feijó divulgou nesta quarta-feira, 26, o Edital Nº 001, que trata da abertura de processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais de saúde junto às Unidades Básicas de Saúde e Unidade Básica de Saúde Fluvial da Secretaria Municipal de Saúde. O processo seletivo terá duração de dois anos prorrogável por mais dois.

O edital visa a contratação de enfermeiro, biomédico, cirurgião dentista, auxiliar de saúde bucal, técnico de enfermagem, técnico de laboratório e agente comunitário de saúde. No total, são 17 vagas, entre nível médio e superior. O edital foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (26).