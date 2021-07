Prefeitura de Epitaciolândia em parceria com Xapuri leva serviços de saúde para Comunidade da Terra Alta

Uma parceria entre as prefeituras de Epitaciolândia e Xapuri, foi possível levar serviços de saúde para moradores da Comunidade Terra Alta e Adjacências.

A 9ª Edição do Programa Saúde na Comunidade que é desenvolvida pela Prefeitura de Epitaciolândia contou a parceria da prefeitura de Xapuri, para levar diversos serviços médicos para moradores que residem dentro da Reserva Extrativista Chico Mendes no Seringal Filipinas Comunidade Terra Alta.

Foram mais de 758 procedimentos realizados com consultas médicas, procedimentos odontológicos, vacina rotina, vacina covid, teste rápidos ISTs, teste rápido covid-19, vacina animal, procedimentos de enfermagem, exames de ultrassonografia, consultas ginecológicas, dispensação medicamentos, cortes de cabelos (Aferição de PA, administração de vitamina A, coleta de PCCU ).

Além disso, a Semed de Epitaciolândia realizou serviços de busca ativa, e inovou levando até a comunidade serviços como cinema para todos, brincadeiras e até um brinquedo pula-pula para a criançada.

A prefeitura de Xapuri entrou com os serviços dos profissionais em ginecologia, pediatria e exames de ultrassonografia, além de parte de medicamentos e logística, e Epitaciolândia, com os outros serviços além de benfeitorias de ramais.

O que disseram:

para o Prefeito de Xapuri Bira Vasconcelos, independente de lados partidários, o importante é essa união para levar serviços e políticas públicas para a população.

“Nós estamos muito agradecidos pela parceria, e que isso possa dar bons frutos nessa nova empreitada de forma consistente, nós entramos com o combustível, o prefeito Sérgio Lopes entra com máquinas, e assim quem sai ganhando é a comunidade.” Destacou Bira Vasconcelos.

O Deputado Manoel Marais, parabenizou os dois prefeitos por firmarem essa parceria. “Eu quero parabenizar os prefeitos Sérgio Lopes e Bira Vasconcelos, por essa união, quem ganha são os moradores da Terra Alta e adjacências, com serviços de Saúde e benfeitorias nos ramais.” Disse o Deputado.

O Vereador Messias Lopes parabenizou os prefeitos por essa iniciativa. “Quero aqui parabenizar os prefeitos de Epitaciolândia e de Xapuri por firmarem essa parceria em prol da comunidade, principalmente ao Prefeito Sérgio Lopes que em apenas 6 meses de gestão já está tirando essa e outras comunidade do isolamento, parabéns prefeito e toda a equipe da saúde por esse brilhante trabalho.

“O que nós quantos vereadores podemos fazer nesse momento é parabenizar o prefeito Sérgio Lopes e equipe por trazer o Programa Saúde na Comunidade, que além dos serviços de saúde traz também melhorias nos ramais, serviços de educação dentre outros, essa parceria com a prefeitura de Xapuri, é muito bem vinda e só fortalece as ações para quem mais precisa que são nossos moradores de dentro da reserva Chico Mendes.”. Destacou o Vereador José Antônio (Nego).

O Novo Secretário Municipal de Saúde Sérgio Mesquita, classificou a 9ª Edição do Programa Saúde na Comunidade como um sucesso.

“Observando a quantidade de pessoas que atenderam nosso chamado e vieram em busca de algum tipo de atendimento, posso dizer que essa edição foi um sucesso, para mim é um novo desafio, porém temos uma equipe muito boa que não medem esforços para ir até onde as pessoas estão, essa é uma visão da gestão do prefeito Sérgio Lopes, que é cuidar bem das pessoas, e é isso que estamos fazendo, só tenho a agradecer a todos pelo apoio.” Pontuou Mesquita.

O prefeito Sérgio Lopes agradeceu a todos pela realização da 9ª Edição do Programa Saúde na Comunidade e pela parceria com a prefeitura de Xapuri.

“Nós estamos aqui na comunidade Terra Alta, viemos trazer melhorias para o ramal, construção de pontes, e também a 9ª Edição do programa Saúde na Comunidade, dessa ve, em parceria com a prefeitura de Xapuri, além dos serviços costumeiros, trouxemos ainda dermatologista, pediatra, ginecologistas e exames de ultrassonografia, essa parceria foi um sucesso total, só para ter uma ideia com a 9ª Edição já foram mais de 3.473 realizados até aqui” Destacou Lopes.

Além dos prefeitos de Epitaciolândia e Xapuri, estiveram presentes o Deputado Estadual Manoel Morais, os vereadores de Epitaciolândia, Preta, Seliene, Messias Lopes, Zé Maria, Pantico da Água, Rubens, Nego, Samir Vereador de Xapuri, Eunice Maia Gondim Secretária Municipal de Educação, Sergio Mesquita Secretário Municipal de Saúde, Wagner Menezes Secretário Municipal de Saúde de Xapuri e Alliny Saldanha Primeira Dama de Epitaciolândia.

Atendimentos e procedimentos: