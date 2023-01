Prefeitura de Brasiléia realiza ação conjunta de combate à Dengue no bairro 08 de Março

O diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores do Acre, continua com sua ‘guilhotina’ afiada. Após expulsar a prefeita do município de Brasiléia, Fernanda Hassem, estava com mais ‘cabeças’ na fila a espera da decisão de serem convidados a se retirarem.

Como todos sabem, a eleição passada fora o motivo para vereadores e prefeitos ficassem mira do partido, sendo acusados de apoiarem outros candidatos que não fossem da sigla, sendo abertura de procedimento de expulsão de prefeitos e vereadores por infidelidade partidária cometida nas eleições estaduais de 2022.

De acordo com a direção petista, a decisão ocorreu devido a vários pedidos de abertura de processo disciplinar e expulsão por infidelidade partidária, nos termos do Art 227 do Estatuto do PT, dentre eles, estão os prefeitos Jerry Correia Marinho, de Assis Brasil; Fernanda de Souza Hassem, de Brasiléia, e Isaac de Souza Lima, de Mâncio Lima e os vereadores Juraci Pacheco de Morais, de Assis Brasil; Lessandro Jorge André Lopes e Elenilson da Silva Santos, de Brasiléia; Renan da Costa Silva, Jean de Almeida Figueiredo e Joel Ferreira Lima, de Mâncio Lima, e Edesio Matos dos Santos, de Marechal Thaumaturgo.

Na regional do Alto Acre, após a expulsão sumária de Fernanda Hassem, ficou os vereadores Lessandro Jorge André Lopes e Elenilson da Silva Santos, de Brasiléia, ainda puderam participar de uma reunião para apresentar suas defesas, ficando à espera da decisão.

Em Assis Brasil, o prefeito Jerry Correia, juntamente com o vereador Juraci Pacheco de Morais, também aguardavam a decisão do Partido, juntamente com o prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima.

A decisão do alto clero do PT obviamente não agradou muitos do filiados que não concordavam com as expulsões. Os ‘companheiros’ reclamam que as regionais não foram ouvidas e isso poderá acarretar em uma debandada na regional do Alto Acre.

Veja a decisão abaixo.

DELIBERAÇÃO

O Diretório Estadual do PT/Acre reunido na noite dessa segunda-feira 16/01, deliberou por votos da maioria pela expulsão dos filiados; vereadores Elenilson Cruz e Lessandro Jorge de Brasileia, prefeito Jerry Correia e vereador Juracy Pacheco de Assis Brasil e prefeito Isaac Lima de Mâncio Lima.

Diretório Estadual do PT/Acre

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários