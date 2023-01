Brasiléia e Epitaciolândia são alvos de operação da PF contra tráfico de drogas

Ação envolveu equipe das secretarias de saúde e obras.

Na manhã desta quarta-feira, 18, a Prefeitura de Brasiléia, por meio das Secretarias municipais de saúde e obras realizou mais uma ação da Campanha de Combate e prevenção à Dengue no município.

Os moradores da comunidade Nazaré, bairro 08 de março receberam orientações de como combater e prevenir a proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da doença.

Além da ação de saúde e Endemias, foi realizado no bairro, mutirão de limpeza, no intuito de recolher o lixo e descartar água parada em vasos, latas e garrafas.

Participaram o secretário municipal de saúde, Francélio Barbosa, secretário de obras, Francisco Lima, além das equipes de saúde, obras e equipe de Endemias do município de Brasiléia.

Para o Secretário municipal de saúde, Francélio Barbosa, a atividade é de suma importância, pois visa conscientizar a população sobre como adotar medidas rotineiras simples, que podem evitar que a família seja infectada com a doença. “Estamos com essa importante ação de saúde aqui na comunidade Nazaré, para que a gente possa conscientizar a população a nos ajudar, tirando o lixo, evitando água parada em seus quintais. Agradecemos a parceria que temos com a secretaria de obras, que recolheu grande quantidade de lixo e entulho. Estamos conscientizando também os moradores, que evitem deixar lixo acumulado e que não deixem água parada nos quintais, pois é assim que o mosquito se prolifera”, disse o secretário.

De acordo com Francisco Lima, secretário de Obras, no período chuvoso a equipe trabalha permanentemente nos bairros. “Além da Dengue, temos o entupimento de bueiros, devido as constantes chuvas, então nossa equipe, por determinação da Prefeita Fernanda Hassem, não tem parado. Estamos diariamente nos bairros e na zona rural. Hoje retiramos o lixo aqui no bairro Nazaré, e a campanha contra a Dengue se estende nos demais municípios de Brasiléia”, afirmou Francisco Lima.

A dengue é uma doença viral transmitida por mosquitos que nos últimos anos se espalhou rapidamente por todas as regiões da Organização Mundial da Saúde (OMS). O vírus da dengue é transmitido por mosquitos fêmea, principalmente da espécie Aedes aegypti e, em menor proporção, da espécie Aedes albopictus. Esses mosquitos também transmitem chikungunya e zika.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários