Prefeitura de Brasiléia Comemora Dia da Merendeira escolar

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu na noite de quinta-feira, (22), confraternização com as merendeiras do município, em alusão ao Dia da Merendeira, comemorado no próximo dia 30 de Outubro.

Para celebrar a data foi oferecido um jantar para todas as merendeiras do município, que foram homenageadas pela secretária Municipal de Educação, Francisca Oliveira com entrega de brindes e muita descontração, além de vídeo homenagem.

“É a primeira vez que Brasiléia realiza essa festa, a prefeita Fernanda Hassem, com muito carinho propôs essa atividade para que a agente oferecesse essa homenagem às nossas merendeiras, elas que tem um papel fundamental na Educação das nossas crianças”, ressaltou a Francisca Oliveira.

A merendeira Raimunda de Moura Pacheco, que trabalha há 34 anos na escola Rui Lino, ressalta que o momento é de alegria e gratidão pelo reconhecimento.

“Estou muito feliz, é a primeira vez que foi comemorado o Dia das Merendeiras, eu só quero agradecer as pessoas que organizaram essa homenagem para nós”, destacou.

O evento aconteceu no restaurante Braz e contou com a presença da Secretária de Educação, Francisca Oliveira, no ato representando a prefeita Fernanda Hassem.