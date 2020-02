Leila Ferreira/SECOM

Fruto do empenho e dedicação da administração da prefeita Fernanda Hassem e equipe da Secretaria de Saúde do município, o Programa Brasiléia + Saúde foi criado em 2018 com o propósito de levar ações de saúde e cidadania aos pacientes da cidade e da área rural, para atender demandas existentes no município que só eram possíveis o atendimento de especialistas na capital, Rio Branco e através desse programa, os médicos especialistas se deslocam, a maioria, da capital, até Brasiléia, para fazer o atendimento totalmente gratuito.

Sandra Henrique Donadoni de 45 anos, esteve no Programa Brasiléia + Saúde para ser atendida com uma ultrassonografia e destacou a importância. “A gente não tem condições de pagar um exame desse que é caro e às vezes pra fazer de graça pela Fundação tem gastos com passagem, com alimentação e nem sempre dá certo e nem todos tem condições de ir, então só tenho que agradecer o atendimento da equipe da Saúde que nos tratou bem, não tenho o que reclamar, só agradecer. A prefeita Fernanda Hassem está de parabéns por realizar esse projeto em Brasiléia que vem ajudando muitas pessoas”, finalizou.

Durante esse final de semana, nos dias 14,15 e 16, aconteceu a IV edição do Brasiléia + Saúde. Organizado pela equipe da Secretaria de Saúde, o itinerante foi realizado na Unidade Básica de Saúde Tufic Mizael Saady. Nessa edição os serviços oferecidos foram nas especialidades de cardiologia, oftalmologia, exames de endoscopia, ecocardiograma e ultrassonografia, onde mais de 1.100 pessoas foram atendidas durante os três dias.

No Itinerante, desde a sua criação até hoje, médicos especialistas já atenderam mais de 6.500 pessoas com diversas especialidades.

Para participar dos atendimentos a pessoa deve pegar o encaminhamento na sua Unidade de Saúde, cartão do SUS e documentação pessoal e realizar o agendamento na Secretaria de Saúde, para o próximo itinerante que deve acontecer até início de junho.

