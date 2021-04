Segundo o prefeito, a meta é vacinar toda a população, mas ainda não há doses para todos os públicos, mas negocia direto mais doses com o governo do estado e a união, e o município já conseguiu imunizar mais de 16% do total da população, visto que de acordo com o IBGE [2020] a população do município é de 7.534 pessoas e até o momento já foram imunizados 1.249 pessoas com a primeira dose do imunizante.

O prefeito comemorou que só hoje, mais de 85 idosos foram vacinados com idade igual ou acima de 60 anos, além dos profissionais da saúde e da Assistência Social, totalizando até o momento entre primeira e segunda dose, 1.708 aplicações.

Jerry também parabenizou a população idosa por comparecer aos chamados da Prefeitura para se imunizar, e disse que muitos estão agendando a vacina na secretaria de saúde e nas unidades de saúde. O prefeito também agradeceu a equipe de saúde e imunização, que com todo gás vem garantindo a imunização das pessoas na zona rural e urbana.

“Ainda são poucas as doses, mas temos esperança que que todos serão imunizados. Vamos continuar nos protegendo e mantendo as recomendações das autoridades em saúde” frisou o chefe do executivo.

Estamos nos esforçando muito para continuar as melhorarias no sistema de saúde do município, proteger e cuidar do povo assis-brasilense, e que todos sigam redobrando os cuidados durante o feriado de semana santa.