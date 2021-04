Com a vacinação contra convide em pleno andamento em Epitaciolândia, a prefeitura através da Secretaria Municipal de educação, vem desenvolvendo atividades de boas práticas voltadas a retomada das atividades presenciais nas salas de aula.

Nesta terça-feira, 30 de março, a Semed promoveu uma reunião com gestores e coordenadores pedagógicos das escolas municipais. O objetivo foi socializar práticas norteadoras de fortalecimento da educação, bem como a entrega de certificados dos participantes do curso: Retomada Segura das Atividades Escolares Presenciais no contexto da Pandemia da covid-19.

Segundo informou a Secretária de Educação Eunice Maia Gondim, a retomada presencial ainda não tem data prevista, porém com a chega da vacina, já é hora de preparar gestores, coordenadores e educadores, para assim que for permitido a volta as salas de aulas, todos estarem preparados para essa nova realidade.

