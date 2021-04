O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp), realizou na manhã desta quarta-feira, 31, um ato solene em frente ao Palácio de Rio Branco, em homenagem a todos os profissionais das forças de segurança, que durante este ano de pandemia estiveram atuando na linha de frente, em atividade essencial, e aos que perderam suas vidas na luta contra a Covid-19.

Participaram da solenidade os representantes da Polícia Militar (PMAC), Polícia Civil (PCAC), Polícia Penal (PPAC), Corpo de Bombeiros (CBMAC), Instituto Socioeducativo (ISE), Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

Com aproximadamente 5.658 profissionais efetivos atuantes no Sistema Integrado de Segurança Pública, 1.826 tiveram que ser afastados de suas funções pela Covid-19. Desses, 15 não sobreviveram às complicações da doença. Os números representam um total de 32% da categoria, que, diante das pesquisas, passa a ser considerada uma das mais afetadas em todo Acre.

“A todos os profissionais da Segurança Pública, meu muito obrigado pelo serviço prestado neste um ano de pandemia. Estão na linha de frente, ajudando o governo a salvar vidas, mesmo correndo risco de perder as suas. Trago de Brasília uma boa notícia, em abril já vamos começar a dar prioridade à vacinação da categoria, saí de lá com a garantia de lotes toda semana para o Acre e devemos ter um avanço no processo de vacinação. Não é hora de politizar a situação, é hora de agir e eu não estou parado. Peço a união de todos”, disse, durante o ato, o governador Gladson Cameli.

Com as fotos dos 15 profissionais que perderam suas vidas afixadas às paredes do Palácio, a homenagem seguiu com a soltura de balões brancos, orações e o instrumental da Polícia Militar, que entoou, durante um minuto, o Toque do Silêncio, tradicional composição fúnebre que homenageia militares. O secretário de Estado de Segurança Pública, Paulo Cezar Rocha dos Santos, agradeceu o empenho do governador em reconhecer a necessidade de priorização da vacina aos operadores de segurança.

“Em um momento tão difícil da pandemia, em que a categoria tem sido devastada, com certeza se faz necessário reconhecer o esforço do governador, que, sensível à nossa causa, nos deu apoio e não mediu esforços para conseguir, em Brasília, a autorização para priorização da vacina à nossa categoria. Com certeza é uma conquista a se comemorar, pois nos traz a esperança em dias melhores”, destacou.

