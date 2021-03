A deputada federal Vanda Milani (Solidariedade-Ac) garantiu ontem (30) em dia de campo, no ramal Chico Mendes, projeto de assentamento São Luiz do Remanso, em Capixaba (Ac), investimento de mais de meio milhão de reais em aquisição de calcário para aumentar a produção na agricultura familiar.

Ela participou de uma atividade de práticas sustentáveis voltadas para o plantio de maracujá. Capixaba é o maior produtor da cultura. Do ramal Chico Mendes é escoado semanalmente, 12 toneladas do produto para o mercado de Rio Branco.

Para alcançar os objetivos propostos pelos técnicos do Núcleo de Programas Especiais da Secretária de Estado de Produção e Agronegócio e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a parlamentar garantiu aquisição de calcário.

“Pensando em fortalecer a agricultura familiar dessa região eu destinei R$ 300 mil de emendas impositivas e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, durante agenda que eu fiz com ela, garantiu mais recursos. Creio que devemos investir com mais o apoio do governo federal, cerca de R$ 600 mil na compra de calcário para Capixaba” disse a deputada.

Outros investimentos estão sendo implementados pelo gabinete da parlamentar. Um trator de pneus com implementos agrícolas está em fase de licitação pela SEPA. “Espero entregar em breve esse trator que vai ajudar a aradar as terras, isso é inovação no campo, chegando para quem mais precisa” acrescentou.

Na primeira quinzena de abril, o governo do Acre, por meio da SEMA deverá entregar uma agroindústria para o PDS – Nova Promissão. Serão 148 famílias beneficiadas com um investimento avaliado em R$ 220 mil.

Vanda Milani fez questão de acompanhar as técnicas repassadas no plantio de maracujá pelo engenheiro agrônomo da Emater, Ildefonço Generoso.

“Hoje as alternativas sustentáveis aumentam a rentabilidade e a produtividade. Eu gosto de estar no campo acompanhando de perto quem trabalha. Esse povo daqui é muito corajoso, nos orgulha com sua capacidade produtiva”, concluiu.

Comentários